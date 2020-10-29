В Твери появилась Аллея Дружбы

Тверские дзюдоисты высадили Аллею Дружбы Фото: администрация Твери

28 октября в День дзюдо, а также по случаю 15-летия Тверской региональной федерации дзюдо тренеры и воспитанники в ландшафтном парке "Тьмака" высадили Аллею Дружбы из десяти саженцев лип.

Тверская региональная федерация дзюдо за 15 лет объединила более 3 000 спортсменов и 120 тренеров.

В акции приняли участие юные дзюдоисты в возрасте от 7 до 12 лет, а также спортсмены-инструкторы и тренеры.

- Мы не исключаем, что Аллея Дружбы в будущем может пополниться новыми деревьями, если к данной акции захотят присоединиться представители федераций по другим видам спорта, - рассказала начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Твери Мария Бувальцева.