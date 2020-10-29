В тверском храме пройдет молебен памяти жертв репрессий

В Твери пройдет молебен в память о репрессированных Фото: Тверская и Кашинская епархия

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в храме преподобного Серафима Саровского на Волынском кладбище в микрорайоне "Соминка" отслужит панихиду.

Начало в 10:00.

Храм преподобного Серафима Саровского на Волынском кладбище построен на месте массовых захоронений расстрелянных в 1930-1950-х гг.

В 2005 году под основанием сгоревшего притвора в траншее были обнаружены останки репрессированных. Над местом находки установлена мемориальная плита.