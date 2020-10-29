В Тверской области водитель на автомобиле сбил двух подростков и скрылся

Водитель с места ДТП скрылся Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП произошло вечером, 28 октября, в Ржеве Тверской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, неустановленный водитель на автомобиле при движении по Зубцовскому шоссе со стороны улицы Октябрьской сбил двух подростков – 16-летнего парня и 17-летнюю девушку, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеходы получили травмы и были доставлены в ЦРБ г. Ржева.

Водитель с места аварии скрылся. Его ищут.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что оставление места ДТП предусмотрено наказание: лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.