Житель Тверской области за серию краж получил условный срок

Злоумышленник получил условный срок Фото: архив "КП"

Перед судом предстал 25-летний житель поселка Лесное. Нуждаясь в деньгах, в апреле 2020 года, мужчина похитил с территории неогороженного дачного земельного участка металлическую печь, емкости для воды, украл из бани каминный набор и домашнюю утварь из соседнего дома.

Похищенное злоумышленник сдал на металлолом. Ущерб составил 16 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным по статье "Кража" и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на год.

Приговор не вступил в законную силу.