Спасатели потушили горящий лесовоз в Тверской области

Автомобиль загорелся во время движения Фото: Ольга Крыльцова

ЧП произошло 28 октября на 10-м км автодороги Бологое-Гузятино в Бологовском районе. Сообщение о том, что в прицепе грузового автомобиля загорелись бревна, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.

На место ДТП убыли: отделение пожарно-спасательной части №25, оперативная группа Бологовского пожарно-спасательного гарнизона, ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Горящий автомобиль потушили.

- В результате ДТП движение на автодороге не нарушалось. На месте происшествия розлива топлива нет. Причина дорожного происшествия – устанавливается, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Обстоятельства происшествия уточняются.