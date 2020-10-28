42 человека заразились коронавирусом в Твери 28 октября

В Тверской области подтверждено 137 случаев коронавируса Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 28 октября, еще 137 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 9134 человек.
В Твери за сутки заразились 42 человека. 3541 остаются под наблюдением медиков, 308 (+4) умерли, 5285 (+81) выздоровели.
Количество заболевших по районам Тверской области:
Тверь 3100 (+42)
Конаковский район 648 (+7)
Кимры 634
Ржев 624 (+5)
Торжок 437 (+6)
Калининский район 425 (+8)
Лихославльский район 308 (+2)
Вышневолоцкий городской округ 289 (+4)
Торопецкий район 246 (+16)
В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 238873 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 3174.
Графика: ПТО