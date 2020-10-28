Новые барьерные ограждения за 12 миллионов рублей установят на Московском шоссе в Твери

В Твери установят новые барьерные ограждения на Московском шоссе. Фото: Виктория ТУШКОВА

Контракт на установку ограждения на Московском шоссе в Твери разместил на сайте госзакупок Комитет госзаказа Тверской области. Начальная цена выполнения работ – чуть больше 12 миллионов рублей. Заявки принимают до 4 ноября.

Новое ограждение установят на протяжении порядка 3,5 километров. Высота одной секции – 0,75 метра. Гарантия на новый объект – пять лет.

Закончить работы будет необходимо уже к 10 декабря.

В заказе уточняется, что ограждение призвано обеспечить безопасность дорожного движения, сократить число ДТП и устранить очаги аварийности на дорогах.