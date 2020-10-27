Хлебопекарные предприятия Тверской области получат субсидии из регионального бюджета

Мера поддержки поможет удержать цены на хлеб и сохранить рабочие места Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2020 году более чем на 74 млн рублей уеличен бъём субсидий для хлебопекарных предприятий Верхневолжья. Деньги будут выделены из регионального бюджета. Вопрос обсудили на заседании правительства Тверской области, которое 27 октября провёл губернатор Игорь Руденя.

- Необходимо внимательно следить за работой и маленьких пекарен, и больших заводов. Мы понимаем, что цены растут на сырье, на энергоресурсы, поэтому важно помогать нашим производителям, – отметил глава региона.

Господдержка поможет возместить часть затрат на приобретение сырья для производства хлебобулочных изделий. Цены на него выросли: на 27,3% увеличилась стоимость пшеничной муки и на 43,5% – ржаной.

Меры поддержки помогут 18 региональным промышленным предприятиям удержать цены на хлеб на прежнем уровне, сохранить рабочие места и объемы производства.