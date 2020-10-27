В Тверской области мужчина украл технику и выпил все спиртое в загородном комплексе

В Тверской области мужчина обокрал загородный комплекс Фото: УМВД России по Тверской области

В Селижаровское отделение полиции МО МВД России "Осташковский" с заявлением о краже обратились 47-летняя работница базы отдыха и 27-летняя посетительница загородного комплекса.

Потерпевшие пояснили, что в ночь на 26 октября неизвестный отжал входную дверь, проник в хозпостройку, украл ключи от коттеджей и выпил часть спиртного. Из коттеджей злоумышленник, воспользовавшись ключами, вынес бытовую технику и другое имущество общей стоимостью 70 000 рублей.

Сотрудники полиции обследовали помещения и близлежащую территорию, а также опросили посетителей загородного комплекса.

Злоумышленником оказался 28-летний ранее судимый неработающий житель Селижаровского района. У фигуранта нашли ключи от коттеджей и шнур от телевизора. Остальное он спрятал недалеко от загородного комплекса.

Мужчина оказался причастен к трем имущественным преступлениям, одно из которых не смог довести до конца.

За совершенные преступления ему грозит до шести лет лишения свободы.