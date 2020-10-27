Больше 8000 подарочных наборов для младенцев вручили в Тверской области

Подарочный набор состоит из постельного белья, одежды, средств гигиены и других необходимых для ухода за младенцем вещей. Фото: ПТО

С начала 2020 года в регионе вручено 8095 подарочных наборов для новорожденных. Всего с момента введения этой меры поддержки в Верхневолжья ее получили 10526 семей.

Инициатором подобных подарков стал губернатор Игорь Руденя. В нашем регионе наборы для младенцев вручают в рамках нацпроекта «Демография».

Подарочный набор состоит из постельного белья, одежды, средств гигиены и других необходимых для ухода за младенцем вещей и предметов. Всего - 50 наименований.

Набор предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденного ребенка, проживающим в Тверской области. При этом малыша необходимо зарегистрировать в региональном ЗАГСе.