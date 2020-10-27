Детей на дистанционном обучении обеспечат продуктовыми наборами в Тверской области

Школьников обеспечат продуктовыми наборами по поручению губернатора

В Тверской области школьников на дистанционном обучении из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечат продуктовыми наборами. Решение было принято 27 октября на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

- Очень важно сделать так, чтобы получение продуктовых наборов было удобным, чтобы они доставлялись до семей, должно все работать в нормальном режиме. Такая практика у нас сейчас нарабатывается, - отметил глава региона.

Бесплатрные наборы предоставят учащимся 1-4 классов, которых в период очного обучения подвозят к месту учебы и обратно или посещающим группы продленного дня, а также детям с 5 по 11 классы из семей, нуждающихся в социальной поддержке.