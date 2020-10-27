В Твери начали проводить исследования тестов на коронавирус в новой лаборатории

Новая диагностическая лаборатория для исследований на коронавирусную инфекцию начала свою работу 27 октября в Твери в областной клинической больнице. Фото: ПТО

Новая диагностическая лаборатория для исследований на коронавирусную инфекцию начала свою работу 27 октября в Твери в областной клинической больнице.

Как сообщает правительство региона, там пока можно проверять не больше 300 анализов на COVID-19 в сутки. Лаборатория создана по поручению губернатора Игоря Рудени.

В новой лаборатории проводятся исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Лаборатория оснащена современным оборудованием: амплификаторами, термостатом, высокоскоростной центрифугой и другой техникой.

В декабре 2020 года планируется поставка полуавтомата для выделения РНК-вируса. Это позволит увеличить объемы тестирования. Исследования тестов на COVID-19 в Тверской области также проводят Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Центр имени В.П. Аваева, лаборатории при ТвГМУ, тверской станции переливания крови, медсанчасти № 141 ФМБА России в Удомле, медико-санитарной части ФСИН. Кроме того, тестирование на коронавирус организовано в частных клиниках.

На 27 октября в регионе проведено уже 235699 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 3243 - за последние сутки.

Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 8997 человек. По последним данным, сейчас болеет коронавирусом 3489 жителей региона, 304 человека умерли.