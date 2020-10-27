Двое рабочих пострадали в результате хлопка в котельной в Тверской области

В результате ЧП пострадали два человека Фото: СУ СК РФ по Тверской области (скрин видео)

В Тверской области следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух человек в результате ЧП в котельной поселка Сандово.

Двух человек доставили в больницу с термическими ожогами после хлопка в котельной.

- Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На место происшествия при поступлении сообщения с целью установления всех обстоятельств произошедшего выехали следователи Следственного комитета.

На месте следователи и полицейские опросили очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.