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В Твери наградили работников перевозчика "Верхневолжское АТП"

Сотрудников предприятия поздравили с профессиональным праздником и поблагодарили за заслуги
Виктория ТУШКОВА
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174 работника получили благодарности, а 33-х наградили почетными грамотами. Фото: "Верхневолжское АТП", vk.com/tveratp

174 работника получили благодарности, а 33-х наградили почетными грамотами. Фото: "Верхневолжское АТП", vk.com/tveratp

Сотрудников тверского перевозчика - "Верхневолжского АТП" - наградили грамотами и благодарностями в честь профессионального праздника. День водителя отмечался в 2020 году 25 октября. Некоторых работников также отметили за труд в рамках внедрения в Твери и Калининском районе новой модели пассажирских перевозок.

- 174 наших работника получили благодарности, а 33-х наградили почетными грамотами, - сообщает транспортное предприятие на своей страничке в соцсети.

Грамоты вручали за особые заслуги - многолетний труд, достигнутые профессиональные успехи и личный вклад в развитие автомобильного транспорта в регионе.