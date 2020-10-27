Борьбу с кибермошенниками ведут транспортные полицейские Твери

Профилактическая акция «Вместе против кибермошенников!». Фото: ЛО МВД России на станции Тверь

Профилактическую акцию «Вместе против кибермошенников!» проводят на железнодорожном вокзале областной столицы транспортные полицейские. Ликбез поводит юрисконсульт Линейного отдела МВД на станции Тверь, майор внутренней службы Мария Матына.

Жителям и гостям Твери рассказывают, как совершаются преступления с использованием банковских карт или мобильного телефона. Полицейские также раздают памятки с информацией о том, как не стать жертвой кибермошенников.

-Особое внимание уделяется информированию пожилых людей, которые являются более доверчивыми и наиболее часто попадают на уловки мошенников, - отмечают в пресс-службе ЛО МВД на станции Тверь.

Важно помнить: настоящие сотрудники банков никогда не просят огласить им ваши данные по картам и счетам. Если вам звонит «служба безопасности банка» или какие-то другие его «сотрудники» и пытаются узнать реквизиты карты, либо ваши последние действия на счете, немедленно кладите трубку. Если сомневаетесь, просто перезвоните потом по номеру, указанному на карте, или сходите в ближайшее отделение вашего банка.