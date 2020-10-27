Жители Тверской области стали больше тратить на еду и меньше на алкоголь

Во втором квартале 2020 года потребительские расходы в домохозяйствах в среднем составили 15003 рубля на респондента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главное статистическое ведомство региона рассказало о потребительских расходах домашних хозяйств Тверской области.

Потребительские расходы - это деньги, которые домашние хозяйства ежемесячно тратят на приобретение продуктов питания, покупку непродовольственных товаров и алкогольных напитков, а также на оплату услуг. Во втором квартале 2020 года потребительские расходы тверского домохозяйства в среднем составили 15003 рубля (на респондента). В первом квартале сумма была немного меньше - 14738 рублей.

В структуре расходов во втором квартале (по сравнению с первым) выросли траты на продукты питания и покупку непродовольственных товаров. Уменьшились траты на оплату услуг, покупку алкоголя и питание вне дома.

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