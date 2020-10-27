Носят ли пассажиры маски в тверских электричках – проверяет полиции

Полиция и сотрудники пассажирской компании проверяют – носят ли пассажиры маски на тверском ж/д вокзале. Фото: пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании/mtppk.ru.

Сотрудники ведомств проверяют – соблюдают ли масочный режим пассажиры на вокзалах и в поездах. Проверки проходят регулярно на станциях и в электричках Ленинградского направления. Об этом сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Напомним, с 12 октября в Тверской области усилился масочный режим. Жители обязаны находится в общественных местах и транспорте в средствах индивидуальной защиты. За нарушение грозят санкции.

Это требование закреплено постановлением губернатора Тверской области Игоря Рудени, указом мэра Москвы Сергея Собянина и постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева. «Безмасочных» ждут внушительные штрафы.

В первый раз административный штраф может быть от одной до 30 тысяч рублей. Повторно – от 15 до 30 тысяч рублей. При этом стражи порядка имею право выписывать административный протокол сразу, если человек не реагирует на просьбу надеть в людном месте маску.