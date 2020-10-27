В Тверской области ограничили часы работы ресторанов и развлекательных клубов

Развлекательные услуги с подачей питания запретили оказывать после 23:00 вечера Фото: архив "КП"

С 28 октября в России установлен всеобщий масочный режим. Соответствующее постановление опубликовал Роспотребнадзор РФ.

С завтрашего дня граждане, а том числе и жители Тверской области, будут обязаны носить маски в общественных местах - магазинах, транспорте, в лифтах и т.д.

Согласно документу, также вводится запрет для организаций - кафе, ресторанов, клубов с подачей питания на оказание развлекательных услуг с 23:00 до 6:00. В связи с этим изменится их режим работы.

Вместе с тем, будут приняты дополнительные меры профилактики коронавируса для людей старше 65 лет и усилен режим дезинфекции в общественных местах.