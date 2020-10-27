41 человек заразился коронавирусом в Твери 27 октября

В Тверской области подтверждено 137 новых случаев Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 27 октября, еще 137 заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 8997 человек.
В Твери за сутки заразился 41 человек. 3489 остаются под наблюдением медиков, 304 (+2) умерли, 5204 (+77) выздоровели.
Количество заболевших по районам Тверской области:
Тверь 3058 (+41)
Конаковский район 641 (+5)
Кимры 634 (+2)
Ржев 619 (+5)
Торжок 431 (+11)
Калининский район 417 (+4)
Лихославльский район 306 (+4)
Вышневолоцкий городской округ 285 (+5)
Торопецкий район 230 (+13)
В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 235699 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 3243.
Графика: ПТО