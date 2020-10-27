В Тверской области организована горячая линия по инсульту Фото: Татьяна Коркина

29 октября в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом Министерство здравоохранения Тверской области организует "горячую линию" по инсульту.

Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Тверской области – главный невролог Ксения Вячеславовна Хорошавина и главный реабилитолог Елена Александровна Концевая расскажут все о профилактике и первых признаках инсульта, а также о реабилитационных мероприятиях после перенесенного заболевания.

Звонки принмаются по телефону: 8 800-551-12-04, с 11:00 до 14:00.