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В Тверской области организована "горячая линия" по инсульту

Звонки будут приниматься 29 октября
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области организована горячая линия по инсульту

В Тверской области организована горячая линия по инсульту

Фото: Татьяна Коркина

29 октября в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом Министерство здравоохранения Тверской области организует "горячую линию" по инсульту.

Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Тверской области – главный невролог Ксения Вячеславовна Хорошавина и главный реабилитолог Елена Александровна Концевая расскажут все о профилактике и первых признаках инсульта, а также о реабилитационных мероприятиях после перенесенного заболевания.

Звонки принмаются по телефону: 8 800-551-12-04, с 11:00 до 14:00.