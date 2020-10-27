В Тверской области воспитанников реабилитационного центра кормили просроченными продуктами

Воспитанников кормили просроченными продуктами Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Прокуратура Спировского района провела проверку в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и выявила нарушения социально-эпидемиологического законодательства.

В частности, при организации питания воспитанников не организованы лабораторные и инструментальные исследования приготовленных блюд, выявлены продукты с истекшим сроком годности.

Также установлено, что расположенные на территории учреждения клумбы и игровые конструкции выполнены из отходов 4 класса опасности, что является нарушением требований закона.

Прокурором района в отношении директора учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и назначено наказание в виде штрафа в 3000 рублей. Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Нарушения устранены.