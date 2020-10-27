В Бологое Тверской области пассажиров возили на автобусе без лицензии

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Бологовская межрайонная прокуратура провела проверку и установила, что индивидуальный предприниматель осуществляет муниципальные пассажирские перевозки по маршруту "Бологовский арматурный завод – Бологое-2", используя нелицензированный автобус.

В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении и назначено соответствующее наказание.

Кроме того, прокуратурой района перевозчику внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Нарушения устранены.