В Тверской области выберут лучших исполнителей народного танца

Лучших исполнителей народного танца выберут в Твери
Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
31 октября в Тверском Дворце культуры "Пролетарка" состоится торжественное открытие Областного открытого конкурса русского народного танца имени Т.А. Устиновой. В нем примут участие коллективы и сольные исполнители народного танца из Тверской области.
Оценивать исполнителей будут ведущие мастера русского народного танца, деятели хореографического искусства, известные хореографы и балетмейстеры-руководители танцевальных коллективов.
Награждение участников и победителей состоится во время гала-концерта 1 ноября.
Зрителям напоминают о соблюдении масочного режима при посещении мероприятия.