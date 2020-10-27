В Тверской области выберут лучших исполнителей народного танца

Лучших исполнителей народного танца выберут в Твери Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

31 октября в Тверском Дворце культуры "Пролетарка" состоится торжественное открытие Областного открытого конкурса русского народного танца имени Т.А. Устиновой. В нем примут участие коллективы и сольные исполнители народного танца из Тверской области.

Оценивать исполнителей будут ведущие мастера русского народного танца, деятели хореографического искусства, известные хореографы и балетмейстеры-руководители танцевальных коллективов.

Награждение участников и победителей состоится во время гала-концерта 1 ноября.

Зрителям напоминают о соблюдении масочного режима при посещении мероприятия.