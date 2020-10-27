13-летняя школьница застряла на дереве в Твери

Спасатели помогли девочке спуститься с дерева Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Инцидент произошел вечером, 26 октября, во дворе дома на проспекте 50 лет Октября. Вызов поступил в экстренную службу "112". Спасателям сообщили, что 13-летняя девочка залезла на высокое дерево и застряла.

Очевидцы, которые вызвали МЧС, предполагают, что девочка снимала кошку, но испугалась высоты и не могла спуститься вниз самостоятельно.

На помощь девочке выезжали спасатели ПСЧ № 2.

- С помощью лестницы девочку сняли с дерева. В результате ЧП никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.