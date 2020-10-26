Еще одно племенное хозяйство появится в Тверской области

В регионе хозяйство по разведению мелкого рогатого скота претендует на статус племенного. Фото: ПТО

Одно сельхозпредприятие Верхневолжья претендует на статус племенного и планирует получить его до конца 2020 года. Речь идет о хозяйстве по разведению коз и овец, фермы которого расположены в Бежецком и Краснохолмском районах.

Всего в регионе сейчас - 13 племенных хозяйств. Четыре занимаются разведением пушнины, семь - разведением крупного рогатого скота, одно - коневодством и одно - разведением мелкого рогатого скота.

Из регионального бюджета предусмотрено возмещение затрат на содержание племенного поголовья животных. В августе региональное правительство решило добавить 50 млн рублей на эти цели.

- Помимо звероводов мы поддержали те хозяйства, которые занимаются молоком и мясом. Уверены, что это будет нашим вкладом в устойчивое развитие агропромышленного комплекса Тверской области, – прокомментировал это решение губернатор Игорь Руденя.

В итоге общий объем субсидий племенным хозяйствам в 2020 году составит порядка 118,5 млн рублей.