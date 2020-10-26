Осужденные ИК-6 в Тверской области создают картину с изображением Александра Невского

Осужденные готовят картину на конкурс Фото: УФСИН России по Тверской области

Осужденные ИК-6 Бежецка принимают участие в конкурсе православной живописи "Явление". Он проходит в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных "Не числом, а смирением".

- Конкурс организован ФСИН России совместно с Синодальным отделом Русской православной церкви по тюремному служению, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

В этом году тема конкурса "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".

Занимающиеся изобразительным искусством осужденные сначала соревнуются между собой в пределах колонии, затем в областном и всероссийском этапах конкурса.