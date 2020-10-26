В Тверской области увеличили коечный фонд для больных коронавирусом

В областном правительстве прошло заседание оперштаба. Фото: ПТО

26 октября на заседании оперативного штаба объявлено, что в Верхневолжье увеличивают количество коек в госпиталях для больных коронавирусом. Это очень актуально. В регионе продолжают каждые сутки фиксировать больше 100 новых случаев заражения коронавирусом. Сегодня было выявлено 138. Всего, по данным на 26 октября, в Тверской области коронавирусом заражено 3431 человек.

На заседании оперштаба губернатор Игорь Руденя отметил, что сегодня эпидемиологическая обстановка в Тверской области находится под контролем.

Количество коек в инфекционных госпиталях увеличили до 1595.

"Ковидные" госпитали действуют в медучреждениях Твери, Конаково, Нелидово, Удомли и Калининского района. Большинство из них обеспечены централизованной подачей кислорода.

Областное правительство сообщает:

- запас средств индивидуальной защиты и лекарств, рекомендованных для лечения вируса, сформирован;

- госпитальный фонд обеспечен необходимым количеством аппаратов ИВЛ;

- в рентгенологической диагностике используется девять компьютерных томографов.

В регионе продолжается вакцинация от гриппа. Всего в этом году в регионе планируется сделать прививки от гриппа примерно 740 тысячам человек.

Также сообщается, что запланирована поставка более 1000 доз вакцины Гам-КОВИД-Вак. Ее в первую очередь будут колоть медикам, работникам образовательных и социальных учреждений.