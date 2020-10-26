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Более 900 тысяч рублей перевел житель Твери телефонному мошеннику

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Жителя Твери обманули на 937 тысяч рублей

Жителя Твери обманули на 937 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жертвой телефонного мошенника стал 31-летний житель Твери. Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на имя потерпевшего пытаются оформить кредит.

В целях защиты денежных средств звонивший предложил через онлайн-сервис подтвердить заявку на кредит, обналичить денежные средства и перевести их на безопасный счет. Поверив мошеннику мужчина перевел ему на неустановленный счет 937 000 рублей. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.

Криминал