Главный судебный пристав Тверской области проведет горячую линию

Дозвониться на горячую линию можно будет во вторник, 27 октября, и в четверг, 29 октября. Фото: Ольга Крыльцова

Судебные приставы организуют горячую линию для жителей Твери и Тверской области. На вопросы дозвонившихся ответит главный судебный пристав региона Надежда Геннадиевна Семенова.

Телефонное консультирование будет посвящено вопросам принудительного взыскания с должников, исполнения судебных решений, и прочим аспектам деятельности службы судебных приставов.

Дозвониться на горячую линию можно будет во вторник, 27 октября, и в четверг, 29 октября, в течение двух часов - с 14:00 до 16:00. Телефон: 8 (4822) 55-92-20.