Тяжелобольную пациентку доставили в Тверь на вертолете санавиации

Вертолет санавиации вылетал в Нелидово Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

26 октября привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентке из Нелидовской ЦРБ.

В 12:07 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Нелидовского городского округа для оказания неотложной помощи и транспортировки пациентки.

В 17:46 женщина была доставлена в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.