Госавтоинспекция Тверской области предупреждает о возможных сбоях в системе

Госавтоинспекция предупреждает о возможных сбоях в системе Фото: Кирилл ЧАЩИН

В ближайшее время прием граждан по вопросам представления государственных услуг по линии Госавтоинспекции будет осуществляться с использованием систем электронной очереди или в порядке "живой очереди".

- Это связано с техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг, в результате чего подать заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал затруднительно, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области. - При фактическом возобновлении работы предварительная запись на получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции через единый портал госуслуг вновь станет доступной.

Об устранении неисправности будет сообщено дополнительно. До этого времени Госавтоинспекция рекомендует непосредственно обращаться в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД и записываться на прием в порядке электронной или "живой" очереди.