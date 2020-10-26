Жителю Тверской области грозит 10 лет тюрьмы за хранение наркотиков

Мужчина может сесть в тюрьму на 10 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

По подозрению в хранении наркотиков задержан 32-летний житель Кашинского района.

В ходе проверки по месту жительства подозреваемого сотрудники отдела наркоконтроля обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество растительного происхождения массой свыше 167 грамм, что относится к крупному размеру.

Задержанный пояснил, что хранил наркотик для личного употребления. Эту версию проверяют полицейские.

По ч. 2 статьи 228 УК РФ фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.