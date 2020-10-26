Ботанический сад Твери полыхает листьями дланевидного клена

Дланевидный клен - растение не из наших мест. Фото: vk.com/hortus/Юрий Наумцев.

Ботанический сад ТвГУ окрасился в оттенки оранжевого и багряного: осенний вид приобрела изысканная листва восточного дланевидного клена.

- Листья именно этих кленов "вспыхнули", наконец, в старинном парке Сада Души, словно завершающий и самый долгожданный аккорд Праздника японских кленов - Момидзи, - с гордостью сообщает Ботанический сад на своей страничке в соцсети.

Дланевидный клен - растение не из наших мест. Его родина - восток: Япония, Корея, Китай. Наш климат всегда был слишком суров для этого красавца, но, благодаря тому, что тверские зимы стали теплеть, в последние десять лет уже более шести форм и сортов этого клена украшают старинный парк Ботанического сада на радость работников и гостей.

В нашем климате деревья вырастают до полутора-двух метров. Их тонкие резные листья выглядят необыкновенно изящно и осенью окрашиваются в невероятно яркие цвета.