В Роспотребнадзоре по Тверской области заработала "горячая линия" по качеству плодовоовощной продукции

Специалисты отвечают на вопросы с 26 октября по 9 ноября Фото: Татьяна Коркина

С 26 октября по 9 ноября в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области заработала "горячая линия" по качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности.

Специалисты отвечают на вопросы, касающиеся покупки и продажи плодоовощной продукции, условиям хранения и срокам годности, нормативным требованиям, разъясняют, как направить обращение в случае обнаружения некачественного продукта в магазине. Также по телефону можно получить консультации по правильному питанию.

Дозвониться можно по телефонам: (4822) 34-71-87, 32-00-02 с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней, и по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).