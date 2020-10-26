У жителей Тверской области есть неделя, чтобы поддержать любимого врача

Прием работ на творческий конкурс завершен. На фото рисунок Красавина Миши с сайта минздрава Тверской области

До подведения итогов конкурса "Наш любимый врач" осталась неделя. У жителей Тверской области еще есть шанс проголосовать за любимого медика.

Напомним, в конкурсе принимают участие педиатры и детские врачи-специалисты поликлиник Твери и Детской областной клинической больницы.

По данным областного минздрава, за 25 дней голосования жители региона оставили 2182 признания и 974 отзыва про любимых докторов, а дети нарисовали 203 рисунка.

В ближайшее время жюри назовет финалистов творческого конкурса, а победителя выберут жители онлайн-голосованием.

Поддержать любимого врача можно до 31 октября.