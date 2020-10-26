В тверском магазине у женщины украли фотоаппарат

Злоумышленницу задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 51-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что в одном из магазинов положила на прилавок фотоаппарат, а его украли. Ущерб составил 20 000 рублей.

Полицейские опросили персонал магазина, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Ориентировку на подозреваемую передали патрульным экипажам.

Злоумышленницу разыскали. Ею оказалась неработающая 38-летняя жительница областного центра. В полиции женщина выдала похищенное.

За кражу фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.