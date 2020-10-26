Сельское жилье и тепловые сети: Тверьстат рассказал о социальном строительстве в Тверской области

За три квартала в регионе было сдано 164,7 тысяч квадратных метров жилья в городской черте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверьстат рассказал о социальном строительстве в Тверской области за девять месяцев - с января по сентябрь 2020 года.

За три квартала в регионе было сдано 164,7 тысяч квадратных метров жилья в городской черте и 212,4 тысяч квадратов жилья в сельской местности.

За это же время на 290 мест стало больше в детских садах: построен новый детский садик в Лихославле, в Твери (в "Южном") и в Эммауссе.

Возведен спортивный зал площадью 355 квадратных метров в детском загородном центре.

Тепловые сети в регионе с января по сентябрь 2020 года выросли на 2 километра (в Весьегонском районе), а газовые - на 10,2 километров (в Зубцовском и Конаковском районах).

Напомним, ранее Тверьстат приводил подробную статистику строительства за восемь месяцев 2020 года. Согласно озвученным цифрам, объемы жилищного строительства за восемь месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом 2019-го, сократились на 9,9%.