В Тверской области женщина задушила соседку леской

Фигурантка заключена под стражу по ходатайству следователя
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
Преступление было совершено 23 октября в деревне Петрушино Калининского района Тверской области. 54-летняя местная жительница поссорилась с соседкой и задушила ее куском лески.
По данному факту Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На место преступления выезжал следователь и криминалист.
- Зафиксированы следы преступления. По уголовному делу в кратчайшие сроки проведен значительный объем первоначальных следственных действий и оперативных мероприятий, в результате чего сотрудниками Следственного комитета и полиции по подозрению в совершении преступления злоумышленница была задержана, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.
По ходатайству следователя фигурантка заключена под стражу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ведется следствие.