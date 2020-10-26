В Тверской области скончался известный тренер по гребле Сергей Дешевой

Сергей Дешевой скончался на 72-м году жизни Фото: областной спорткомитет

Мастер спорта Советского Союза по гребле на байдарках и каноэ Сергей Валерьянович Дешевой скончался 22 октября на 72 году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает областной спорткомитет.

Сергей Дешевой родился в Калинине (ныне Тверь) 11 сентября 1949 года. Греблей начал заниматься с 14 лет. Многократно побеждал на первенствах Российского и Центрального совета ДСО «Спартак» и ВЦСПС.

За 40 лет тренерской карьеры Сергей Дешевой подготовил плеяду известных спортсменов и наставников. В их числе – мастер спорта международного класса, победитель первенства мира Андрей Комаров, финалистка первенства Европы Светлана Мережина, заслуженные тренеры России Алексей Первухин и Марина Лобанова и другие.

В 2014 году Сергей Дешевой собрал группу ветеранов спорта – гребцов, лыжников и легкоатлетов – и создал в Вышнем Волочке команду для выступления на лодках класса «Дракон», которая под его руководством успешно выступала на областных и всероссийских соревнованиях.

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области выражает соболезнование родным и близким.