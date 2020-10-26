В выходные в Тверской области насмерть сбили двух пешеходов

Пешеходы нарушили правила дорожного движения Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшую субботу, 24 октября, два пешехода погибли под колесами автомобилей. Одно из ДТП произошло утром на 46-м км автодороги Торжок-Осташков.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 55-летний водитель, управляя автомобилем "Луидор", наехал на 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу в 70 метрах от пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход скончалась на месте ДТП.

Второе происшествие случилось вечером на 60-м км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна Рамешковского района Тверской области.

39-летняя женщина на автомобиле "Шкода Октавия" сбила пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, в темное время суток, без светоотражающих элементов.

В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой помощи.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.