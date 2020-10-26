48 человек заразились коронавирусом в Твери 26 октября

В Тверской области подтверждено 138 новых случаев Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 26 октября, еще 138 заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 8860 человек.
В Твери за сутки заразились 48 человек. 3431 (+111) остаются под наблюдением медиков, 302 (0) умерли, 5127 (+27) выздоровели.
Количество заболевших по районам Тверской области:
Тверь 3017 (+48)
Конаковский район 636 (+10)
Кимры 632 (+2)
Ржев 614 (+6)
Торжок 420 (+11)
Калининский район 413 (+6)
Лихославльский район 302 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 280 (+1)
Торопецкий район 217
В Тверской области за весь период на коронавирус проведено 232456 лабораторных исследований, за минувшие сутки – 900.
Графика: ПТО