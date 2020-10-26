Двух ушастых сов выпустили на волю в Тверской области

Совы успешно прошли реабилитацию и готовы к жизни в дикой природе Фото: vk.com/"Реабилитационный центр диких животных "Ромашка"

В минувшие выходные из Реабилитационного центра диких животных "Ромашка" под Тверью на волю отпустили двух ушастых сов.

- Одна попала к нам с переломом крыла весной, второго слетком принесли в июле, - сообщили работники Центра. - Теперь обе птицы здоровы, умеют охотиться и прекрасно летают, а значит дольше засиживаться им в неволе нет никакого смысла.

Напомним, Реабилитационный центр "Ромашка" существует уже 25 лет. Специалисты центра занимаются спасением не только птиц, но и диких животных. В разные годы постояльцами Центра были волки и совы, рыси и соколы, барсуки и ястребы, енотовидные собаки и канюки, лисы и орлы, ежи и синицы и многие, многие другие птицы и звери.