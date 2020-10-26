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Общество

Организацию в Тверской области оштрафовали за незаконное предоставление займов

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Организация незаконно выдавала займы населению

Организация незаконно выдавала займы населению

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура Тверской области выявила нарушения в деятельности ООО "Статус Премьер". Организация предоставляла гражданам потребительские займы, не обладая правом на осуществление такого рода деятельности.

По данному факту прокурором Центрального района г. Твери в отношении директора организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновному назначен штраф на сумму 20 тыс. рублей.

В настоящее время незаконная деятельность юрлица прекращена.