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В Тверской области мужчина хранил для личного употребления растительный наркотик

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области задержан за хранение наркотиков

Житель Тверской области задержан за хранение наркотиков

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

32-летний неработающий мужчина был задержан по подозрению в хранении наркотиков полицейскими в Калязинском районе.

По месту жительства у него обнаружен и изъят контейнер с растительным веществом темно-зеленого цвета.

Подозреваемый задержан. Экспертиза показала, что вещество - растительный наркотик массой 37,9 грамм. Мужчина пояснил, что хранил его для личного употребления.

За незаконное хранение наркотических веществ фигуранту грозит до трех лет лишения свободы. Ведется следствие.

Криминал