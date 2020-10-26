В Тверской области мужчина хранил для личного употребления растительный наркотик

Житель Тверской области задержан за хранение наркотиков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

32-летний неработающий мужчина был задержан по подозрению в хранении наркотиков полицейскими в Калязинском районе.

По месту жительства у него обнаружен и изъят контейнер с растительным веществом темно-зеленого цвета.

Подозреваемый задержан. Экспертиза показала, что вещество - растительный наркотик массой 37,9 грамм. Мужчина пояснил, что хранил его для личного употребления.

За незаконное хранение наркотических веществ фигуранту грозит до трех лет лишения свободы. Ведется следствие.