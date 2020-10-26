Безработный житель Тверской области украл мусорный контейнер

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился представитель компании по вывозу мусора и его утилизации и сообщил, что в деревне Бухолово Спировского района пропал металлический мусорный контейнер. Ущерб составил 7 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили, что кражу совершил 32-летний неработающий житель Лихославльского района. Злоумышленник вывез контейнер на мотоцикле.

Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что мусорный контейнер собирался установить на приусадебном участке.

По статье "Кража" фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.