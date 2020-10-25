В Весьегонске прокуратура отбила пожилую женщину у неприличной управляющей компании

Прокуратура помогла не лишить женщину кровных денег. Фото: Татьяна Коркина

В прокуратуру Весьегонского района Тверской области обратилась 68-летняя местная жительница с просьбой защитить её от самоуправства Управляющей компании.

Дело в том, что фирма выставила ей плату за содержание и ремонт дома на протяжении тех четырех месяцев, во время которых она уже не являлась управляющей компанией этого дома.

Не смотря на очевидность ситуации, фирма продолжала вести себя неприлично и требовать плату.

Женщина обратилась за защитой в прокуратуру.

Изучив все обстоятельства дела, прокурор, для разрешения спора, обратился в суд.

- Решение суда обжаловано ответчиком в апелляционном порядке. Судебной коллегией Тверского областного суда оно оставлено без изменения. Нарушения устранены, - резюмировали в прокуратуре Тверской области.