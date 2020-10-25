По улице Паши Савельевой Твери будет трудно проехать

Чётная сторона части улицы Паши Савельевой в Твери будет закрыта.
Фото: Олег ХАДАЕВ
С 6:00 26 октября, до 23:00 13 ноября, то есть — в течении трёх недель, будет ограничено движение транспорта по чётной стороне улицы Паши Савельевой. Чётная сторона — правая, если следовать со стороны площади Конституции.
Границы действия ограничения: улица Фрунзе — проезд Стеклопластиков.
Постановление об этом опубликовала администрация Твери.
Ограничение подразумевает изменение схемы движения любого транспорта, от личного до общественного, включая рейсовые автобусы.
Связано это с работами, которые планируют делать газовики.
Планируя поездку, учитывайте данное ограничение.
Схема перекрытия. Фото: yandex.ru/maps