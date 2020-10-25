По улице Паши Савельевой Твери будет трудно проехать

Чётная сторона части улицы Паши Савельевой в Твери будет закрыта. Фото: Олег ХАДАЕВ

С 6:00 26 октября, до 23:00 13 ноября, то есть — в течении трёх недель, будет ограничено движение транспорта по чётной стороне улицы Паши Савельевой. Чётная сторона — правая, если следовать со стороны площади Конституции.

Границы действия ограничения: улица Фрунзе — проезд Стеклопластиков.

Постановление об этом опубликовала администрация Твери.

Ограничение подразумевает изменение схемы движения любого транспорта, от личного до общественного, включая рейсовые автобусы.

Связано это с работами, которые планируют делать газовики.

Планируя поездку, учитывайте данное ограничение.