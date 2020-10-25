В Твери 25 октября коронавирусом заболело 33 человека

В Тверской области численность заболевших растёт стремительно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 октября, согласно данным оперативного штаба, коронавирусом в Твери заболели 33 человека.

Таким образом, пятёрка муниципальных образований по числу заражённых на данный час выглядит так:

Тверь 2969 +33

Кимры 630 +5

Конаковский район 626 +2

Ржев 608 +5

Торжок 409 +1

Лабораторных исследований за весь период пандемии сделано 231556, а за последние сутки - 852.

Всего в Тверской области заболевших 8722 (+139), на карантине 5100 (+19), умерло 302 (0), выздоровело 3320 (+120).

Данные оперативного штаба на 25 октября.

Всего картина заболеваний по остальным районам области следующая:

Калининский район 407 +13

Лихославльский район 301 +3

Вышневолоцкий городской округ 279 +4

Торопецкий район 217 +26

Нелидовский городской округ 209 +11

Максатихинский район 207 +5

Бологовский район 181

Осташковский городской округ 164 +2

Кашинский городской округ 121 +1

Старицкий район 110

Бежецкий район 102

Ржевский район 97 +2

Оленинский муниципальный округ 91 +3

Андреапольский муниципальный округ 82 +1

Зубцовский район 82

Рамешковский район 80

Кимрский район 78 +1

Торжокский район 77 +2

Западнодвинский муниципальный округ 72 +2

Весьегонский муниципальный округ 69 +10

Калязинский район 63

Кесовогорский район 62 +1

Селижаровский район 48

Лесной муниципальный округ 44

Спировский район 44

Жарковский район 36

Кувшиновский район 33 +1

Сонковский район 26 +1

Краснохолмский район 19 +1

Фировский район 18

Пеновский муниципальный округ 17 +3

Бельский район 15

Удомельский городской округ 11

Молоковский район 9

ЗАТО Озёрный 7

Сандовский муниципальный округ 2

Большой рост, как видите, показали Торопецкий, Калининский, Нелидовский и Весьегонский районы.