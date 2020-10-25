В Твери 25 октября коронавирусом заболело 33 человека

В Тверской области численность заболевших растёт стремительно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
25 октября, согласно данным оперативного штаба, коронавирусом в Твери заболели 33 человека.
Таким образом, пятёрка муниципальных образований по числу заражённых на данный час выглядит так:
Тверь 2969 +33
Кимры 630 +5
Конаковский район 626 +2
Ржев 608 +5
Торжок 409 +1
Лабораторных исследований за весь период пандемии сделано 231556, а за последние сутки - 852.
Всего в Тверской области заболевших 8722 (+139), на карантине 5100 (+19), умерло 302 (0), выздоровело 3320 (+120).
Данные оперативного штаба на 25 октября.
Всего картина заболеваний по остальным районам области следующая:
Калининский район 407 +13
Лихославльский район 301 +3
Вышневолоцкий городской округ 279 +4
Торопецкий район 217 +26
Нелидовский городской округ 209 +11
Максатихинский район 207 +5
Бологовский район 181
Осташковский городской округ 164 +2
Кашинский городской округ 121 +1
Старицкий район 110
Бежецкий район 102
Ржевский район 97 +2
Оленинский муниципальный округ 91 +3
Андреапольский муниципальный округ 82 +1
Зубцовский район 82
Рамешковский район 80
Кимрский район 78 +1
Торжокский район 77 +2
Западнодвинский муниципальный округ 72 +2
Весьегонский муниципальный округ 69 +10
Калязинский район 63
Кесовогорский район 62 +1
Селижаровский район 48
Лесной муниципальный округ 44
Спировский район 44
Жарковский район 36
Кувшиновский район 33 +1
Сонковский район 26 +1
Краснохолмский район 19 +1
Фировский район 18
Пеновский муниципальный округ 17 +3
Бельский район 15
Удомельский городской округ 11
Молоковский район 9
ЗАТО Озёрный 7
Сандовский муниципальный округ 2
Большой рост, как видите, показали Торопецкий, Калининский, Нелидовский и Весьегонский районы.