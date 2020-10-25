Губернатор Тверской области поздравил водителей с профессиональным праздником

Сегодня есть повод поздравить всех водителей. Фото: Транспорт Верхневолжья

Сегодня, 25 октября, в Тверской области, как и во всей России, отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, более известного, как День автомобилиста.

В этот день традиционно чествуют всех водителей.

Не остался в стороне и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Вот, что он сказал:

- Эффективная и надежная работа автотранспортного комплекса является залогом развития всех отраслей экономики, напрямую определяет качество жизни каждого человека. В этом году Тверская область одной из первых в стране начала практическую реализацию задачи по модернизации пассажирского транспорта, поставленной Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. На территории города Твери и Калининского района внедрена современная модель пассажирских перевозок.

Редакция «КП»-Тверь» так же присоединяется к поздравлениям.