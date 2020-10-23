Еще трем компаниям Тверской области предоставят господдержку

Заседание бюджетной комиссии. Фото: ПТО

Финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал» получат три тверских предприятия по производству декоративно-отделочных материалов, электродвигателей и кондитерских продуктов.

Им дадут по 20 млн рублей займов на срок до 18 месяцев под 1,5%.

Так решено на заседании бюджетной комиссии региона, которое 23 октября провёл губернатор Игорь Руденя.

Программа предоставления льготных займов «Оборотный капитал» была запущена в регионе в рамках первого пакета мер поддержки бизнеса, принятого в пандемию.

По решению главы региона на докапитализацию Фонда развития промышленности Тверской области по данному направлению дополнительно направлено 375 млн рублей. Общий объём финансирования программы на 2020 год составляет 450 млн рублей.

По программе «Оборотный капитал» ранее уже были одобрены займы для 12 предприятий на общую сумму более 200 млн рублей.